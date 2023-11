Serie D. Sconfitta netta del Derthona contro l’Albenga. Daidola: “Stiamo passando un momento difficile”

Albenga. Sconfitta esterna per il Derthona che, questa domenica, è uscita perdente dal Riva per il risultato di 3 a 0. Momento negativo per la squadra di Daidola:i tre punti non arrivano dal 15 di ottobre, 3 a 2 contro la Vogherese, oltre a dover fare i conti con le numerosi defezioni di giocatori importanti.

Contro l’Albenga un’altra sconfitta, la più netta dall’inizio di questo campionato: “Troppo severa per ciò che ho visto in campo, stiamo pagando eccessivamente le difficoltà che stiamo passando. Oggi molti giocatori non erano presenti per infortunio, altri si sono fatti male a partita in corso. Siamo veramente molto rimaneggiati, dobbiamo passare questo periodo rimanendo compatti e cercando di recuperare qualche giocatore per domenica. Contro l’Asti sarà dura, facciamo difficoltà a concretizzare, è proprio un problema collettivo più che di reparto”.

