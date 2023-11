Toti ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria per illustrare il bilancio 2024

Il presidente della Regione e assessore al Bilancio Giovanni Toti insieme al neo assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana ha incontrato questa sera i rappresentanti di Confindustria Liguria, Camera di Commercio di Genova, Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti Liguria e Legacoop Liguria per illustrare la manovra 2024, approvata ieri dalla Giunta regionale. Nelle prossime settimane il documento verrà sottoposto al vaglio delle Commissioni consiliari per poi essere portato in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.

Dopo aver ricordato il positivo momento congiunturale che la Liguria sta vivendo, con una crescita del tasso di occupazione superiore sia al dato nazionale che al dato del nord ovest, con una crescita dell’export, dei movimenti turistici e anche del settore crocieristico, il presidente Toti ha evidenziato alcune delle azioni più qualificanti per quanto riguarda gli investimenti, con 113 milioni di euro stanziati sul fondo strategico 2024-2026 per una serie di interventi ad esempio di riqualificazione urbana e di messa in sicurezza dei nostri corsi d’acqua, ma anche le misure specifiche di sostegno al reddito delle famiglie: con un Isee sociale fino a 35mila euro, i genitori potranno mandare gratuitamente i figli all’asilo e avranno anche un contributo significativo per le attività sportive dei ragazzi (‘dote sport’). Partirà anche in via sperimentale l’insegnamento dell’inglese negli asili e nelle scuole dell’infanzia con la formazione degli insegnanti su base volontaria “così da favorire l’apprendimento di questa lingua straniera – ha sottolineato il presidente Toti – anche negli anni a venire: un elemento fondamentale per i liguri di domani in una regione in cui porti, logistica ed export sono assi portanti dell’economia”.

Il governatore ha ricordato lo stanziamento di 50 milioni di euro per garantire più cure ai cittadini attraverso l’abbattimento delle liste d’attesa e delle fughe fuori regione.

“Questa è l’ultima manovra economica biennale nel corso di questa legislatura: il mio auspicio – ha concluso Toti – è di stringere ancora di più la collaborazione con le categorie imprenditoriali: il nostro obiettivo è sostenere e affiancare lo sviluppo del nostro territorio per garantire uno slancio duraturo al tessuto produttivo della Liguria”.

L’articolo Rifondazione Comunista Liguria: “Venerdì in piazza con sindacati e studenti” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com