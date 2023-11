“Una mano per Tommy”, al via una raccolta fondi per aiutare l’ex vigile Antonio De Luca

Savona. “Una mano per Tommy”. E’ stata lanciata una raccolta fondi per contribuire alle spese del funerale e per la chiusura bollette, auto, affitto. La parte rimanente sarà devoluta all’associazione Cresci alla quale partecipava fattivamente.

Antonio “Tommy” De Luca, 73 anni, ex vigile e arbitro di pallavolo, residente nel quartiere di Villapiana, è mancato ieri. Per anni ha presidiato le scuole ed era molto conosciuto e benvoluto da centinaia di famiglie savonesi anche perché, nel periodo natalizio, era solito travestirsi da Babbo Natale per portare sorrisi ai bambini. Era vicepresidente della società di mutuo soccorso “XXIV Aprile” e membro dell’associazione Cresc.I, che collabora con il reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it