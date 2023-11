Una storia di orche per imparare ad amare e a lasciare andare

È di un’autrice spezzina, Claudia Fachinetti, il libro uscito oggi (14 novembre 2023) in libreria per Battello a Vapore (collana Piemme) e tratto da una storia straordinaria realmente accaduta: il passaggio di una famiglia di orche avvenuto a Genova qualche anno fa. “Lasciami andare. Quando le orche arrivarono a Genova” è un libro per bambini dai 12 anni in su – ma che farebbe molto bene anche agli aduli – che racconta una storia tanto emozionante quanto educativa e che, come anticipato, parte da un fatto vero.

