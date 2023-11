Vigili del fuoco: incontro con i funzionari di Regione Liguria

Dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova

Si è svolto oggi un incontro, fra i funzionari della Regione Liguria e i funzionari dei Comandi VVF liguri e della Direzione Regionale VVF, allo scopo intensificare i rapporti di collaborazione fra gli enti. La convenzione attualmente in vigore, riguarda l’attività di protezione civile e la lotta anticendi boschivi AIB. la forte sinergia sviluppatasi negli anni, è data anche dalla presenza, in sala operativa della Regione stessa, di un Vigile del fuoco, che fa da raccordo costante fra i due enti e le relative sale operative. In caso di calamità, i due enti, possono coordinarsi anche per l’invio di supporti quali, ad esempio, il personale volontario di Protezione Civile e AIB.

