Al via il Festival Orientamenti con migliaia di giovani: “Non ci sono sogni di serie A e di serie B”

Genova. “Non ci sono sogni di serie A e di serie B”. Le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, intervenuto in videomessaggio, scandiscono l’inaugurazione del Festival Orientamenti 2023, da oggi al 17 novembre al Porto Antico. In una in una sala Maestrale gremita di giovanissimi prende il via l’edizione dedicata ai Dreamers, i sognatori, che vedrà la partecipazione di 50 testimonial e 130 espositori, in un’area superiore ai 4mila metri quadri, oltre a 256 eventi e migliaia di studenti.

Ad aprire la manifestazione l’esibizione di Sofia Raffaeli, campionessa mondiale di ginnastica ritmica, esempio di sportiva che, con impegno, talento e dedizione, è riuscita a trasformare i propri sogni in realtà.

