Da Scuderia Sport Favale 07

Il sodalizio fontanino al via della Ronde Valli Imperiesi con Moscardini – Bariani. Tra le scuderie più numerose al via (11 piloti iscritti), la Sport Favale 07 ha ottenuto piazzamenti di rilievo al recente slalom Piccarello – Sant’Olcese. Il sodalizio di Favale di Malvaro ha piazzato un suo portacolori nella “top ten” finale della gara, Massimo Burchiellaro (Peugeot 106) che, giunto settimo assoluto, ha conquistato anche il primato in Gruppo E1 Italia a spese del compagno di squadra Giovanni Paone (Fiat 127), che ha però primeggiato nella Classe (ET 1150) d’appartenenza. Tra i vincitori di Gruppo figurano anche il giovane Micael Capanna (Peugeot 208 – RS Plus) e, tra le Storiche, il Presidente Sergio Demartini (Fiat X1/9), giunto primo assoluto in questa categoria.

I successi di Classe, oltre che dai vincitori di Raggruppamento, sono stati ottenuti anche da Paolo Bordo (Renault Clio RS – S6), Gianfranco Vigo (Renault R5 Gt Turbo – S7), Fabio Belmessieri (Peugeot 106 – A1400), Roberto Bellani (Fiat Seicento Sporting – A1150) e dalla “pantera rosa” Sara Belmessieri (Autobianchi A112 – S3), che ha conquistato il primato anche tra gli Under ed in campo femminile, mentre Claudio Majnero (Fiat Cinquecento) è giunto secondo nella S2. Una vittoria di Classe, tra le Storiche, anche per Vittorio Gnecco (Fiat 127 – HST3 1150). La Sport Favale 07 ha ottenuto la terza posizione finale nella speciale graduatoria riservata alle Scuderie.

Dai “birilli” ai rally. Sabato e domenica la scuderia Sport Favale parteciperà alla 12^ Ronde Valli Imperiesi con l’equipaggio formato da Luciano Moscardini e Luigi Bariani, in gara con una Fiat Seicento kit.

Tutte le info sul portale della scuderia all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.