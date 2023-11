Baia Alassio Auxilium. Tesserato giallonero coinvolto in un grave incidente: rinviata la gara di coppa contro l’Argentina

Alassio. La scelta dell’ambiente giallonero di rinviare la gara di Coppa Liguria contro l’Argentina è assolutamente comprensibile, viste le ore di ansia e sconforto che sta trascorrendo per sapere le condizioni di un proprio tesserato coinvolto in un grave incidente stradale.

Si tratta di Andrea Fumagalli, centrocampista classe 2002 delle vespe. Dopo un testacoda in via Mazzini a Cengio, la sua corsa si è interrotta contro un muretto laterale contro cui l’impatto, avvenuto proprio dal lato del guidatore, è stato molto violento. Immediata la chiamata ai soccorsi giunti sul posto in gran numero: ambulanza della croce bianca di Cairo, automedica, l’auto infermieristica India, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Ora il giovane si trova in prognosi riservata all’ospedale di Santa Corona.

» leggi tutto su www.ivg.it