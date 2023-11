Concluso l’interrogatorio in aula di Donferri: “I lavori furono eseguiti male, il ponte doveva chiuderlo Morandi”

Genova. E’ uscito soddisfatto Michele Donferri Mitelli al termine di tre giorni intensi di interrogatorio nel processo per il crollo del ponte Morandi dove è uno dei principali imputati. I commenti li lascia però al suo avvocato Luca Sirotti: “E’ andata molto bene, abbiamo chiarito molte delle questioni utilizzate strumentalmente in questi anni”. Il riferimento è alle molte intercettazioni e registrazioni a suo carico che l’ex numero tre di Aspi è venuto a spiegare in aula ma “anche al fatto che non ha mai fatto abbassare i voti laddove erano corretti, semmai li ha fatti alzare”.

Se è chiaro che sarà il tribunale a valutare le sue dichiarazioni, è indubbio che l’ex numero tre di Aspi è l’unico degli ex vertici ad averci messo la faccia per difendersi dalle accuse anche se oggi, davanti al controesame della Procura (controesame contestato dai suoi legali perché nessun altro a parte il collegio gli aveva rivolto domande) ad un certo punto ha detto basta e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

