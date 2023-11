D’Angelo si presenta: “C’è il tempo per fare bene, lo Spezia non è in disarmo”

“I direttori non hanno faticato a convincermi. Ringrazio per la possibilità i direttori e la proprietà, ho percepito subito la voglia dello Spezia di prendermi come allenatore e ha fatto la differenza”. Così nel suo primo giorno da spezzino Luca D’Angelo, che dopo aver diretto il primo allenamento si è presentato nel tardo pomeriggio in conferenza stampa, mandando anche un messaggio a chi sostituisce, Massimiliano Alvini. “Lo saluto” – dice. – “Lo conosco benissimo e con cui abbiamo fatto molti corsi insieme. È un allenatore molto preparato, una persona ineccepibile e lo saluto. Ho percepito che la squadra ha lavorato in questi mesi e gli va dato merito: non è una squadra in disarmo fisicamente o psicologicamente. Qualche problema c’è, lo si evidenzia dalla classifica, ma ho visto tante partite e lo Spezia avrebbe meritato qualcosa in più”, spiega.

Uno Spezia in difficoltà, raccolto da un tecnico che viene da una lunga esperienza in cui ha dimostrato di poter fare bene: “Sono stato cinque anni al Pisa, che nel calcio è un’era lunghissima. È una piazza calda, come quella di Spezia. So che c’è una rivalità, posso solo dirvi che metterò tutto quello che ho perché lo Spezia risalga e torni ad essere quella squadra che tutti si aspettano. Potenzialmente è una squadra ben costruita, non ha assorbito bene la retrocessione probabilmente, e cercherò di essere il più vicino possibile ai giocatori. Non li conosco personalmente, ma basta poco per capire a livello psicologico il livello dei ragazzi. Ci tengono tanto a migliorare le cose, non sono riusciti a dimostrarlo in campo e non penso per l’impegno. Ci sono difficoltà psicologiche e cercherò di portare il mio pensiero di calcio, che può essere differente da Alvini. Non sono un fine oratore, mi piace più fare le cose che dirle”.

