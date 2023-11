Denunciato per furti a danno di imprese edili, sottratti almeno 50mila euro di materiali e attrezzature

E’ scattata la denuncia per un ragazzo poco più che ventenne ritenuto dagli inquirenti responsabile di una serie di furti perpetrati in Val di Magra a danno di imprese edili. Di origini sinti, residente fuori provincia, il giovane è ritenuto autore accertato di almeno cinque furti di materiale edile e attrezzatura professionale per un valore complessivo quantificabile in almeno 50mila euro; a lui ha condotto il solerte lavoro dell’Aliquota di Polizia giudiziaria, coadiuvata dagli operatori della Squadra volante del Commissariato di Sarzana. Al momento sono in corso ulteriori indagini alla ricerca di probabili complici o basisti.

L’articolo Il sigillo di Dante, giornata conclusiva del concorso letterario internazionale a Sarzana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com