Genova. La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Burlando, a Genova, per l’incendio di un furgoncino in sosta attorno alla mezzanotte. Per consentire le operazioni di spegnimento la strada è anche stata provvisoriamente chiusa.

A bruciare, per lo più, è stato il materiale caricato sul pianale.

