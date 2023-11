Genova Smart Week: il 25 e 26 novembre giornate in piazza per provare mezzi elettrici e una caccia al tesoro

Genova. Saranno gli eventi in piazza ad aprire la nona edizione della Genova Smart Week, sabato 25 e domenica 26 novembre, all’insegna della Smart City Experience: due giorni di iniziative, incontri e laboratori rivolti a tutti per introdurre i temi dell’innovazione tecnologica e della mobilità sostenibile che caratterizzano i contenuti della Genova Smart Week e saranno poi affrontati anche dalle conferenze in programma a Palazzo Tursi dal 27 novembre al 1° dicembre.

In piazza, invece, per tutto il weekend sarà possibile all’E-Mobility Expo & Test Drive allestito in piazza, sarà possibile provare auto e scooter elettrici e ibridi e scoprire da vicino la nuova flotta elettrica di Amt.

