Hashish per spaccio e uso personale: la polizia locale di Borghetto arresta un uomo

Borghetto Santo Spirito. Nell’ambito delle normali attività di controllo del territorio la polizia locale di Borghetto Santo Spirito ha sequestrato a un cittadino di origine marocchina, E. A. residente nell’entroterra ponentino, un quantitativo di hashish destinato all’uso personale e allo spaccio, deferendo il soggetto all’Autorità Competente.

“Mi complimento con la polizia locale – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – per la professionalità con la quale ha gestito l’iniziativa e soprattutto per la quotidiana collaborazione con tutte le Forze dell’ordine, in particolare con la stazione dei carabinieri di Borghetto, volta a prevenire e contrastare gli atti criminosi tra cui quelli legati all’uso e allo spaccio delle sostanze stupefacenti”.

