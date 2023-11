Il sigillo di Dante, giornata conclusiva del concorso letterario internazionale a Sarzana

Giornata conclusiva e ricca di eventi, domenica 19 novembre, a Sarzana, del concorso letterario internazionale “Il Sigillo di Dante“ giunto alla nona edizione, promosso dalla Dante Alighieri della Spezia e dal suo presidente Carlo Raggi.

La cerimonia si terrà presso il Santa Caterina Park Hotel, a partire dalle ore 10,30. Aprirà la manifestazione, che si svolgerà nel salone Leonardo dell hotel, la Lectio magistralis del professor Pierluigi Iviscori sul Centenario calviniano.

Nel pomeriggio, alle ore 15,30, alla presenza di autorità locali e regionali, si terrà la premiazione dei vincitori, con accompagnamento musicale del maestro fisarmonicista Gianluca Campi mentre l’introduzione sarà a cura del consigliere della Dante Carlo Casabianca.

Leggerà alcuni brani delle opere premiate Isabella Bonfiglio.

L’ edizione 2023 del concorso è stata caratterizzata da un eccezionale numero di partecipanti, da tutta Italia e anche dall’ estero, che ha impegnato la Giuria in una laboriosa selezione, conclusasi il 6 novembre scorso, con una seduta plenaria, in cui sono stati designati i vincitori di ogni sezione.

La Giuria, composta da Egidio Banti presidente, Clara Candida, Pier Giorgio Cavallini, Annalisa Coviello, Egidio Di Spigna, Luciana Ferrari, Ignazio Gaudiosi, Pier Luigi Iviscori, Gabriella Mignani, Massimo Pesucci, Chiara Serreli e Lorino Trimarchi ha così deliberato:

Sezione A – Poesia singola: 1° premio Franco Fiorini ( Veroli- FR ), 2° premio Nora Calvi ( Broni- PV ), 3° premio Paolo Castagnola (GE);

Sezione B – Silloge inedita: 1° premio Fabio Volpi ( Varzi- PV ), 2° premio Elisabetta Di Carlo (Lussemburgo), 3° premio Rosa Vania ( Settimo Milanese- MI );

Sezione C – Libro edito di Poesia: 1° premio Vittorio Di Ruocco ( Pontecagnano Faiano- SA ), 2°

premio Paolo Brunacci ( Jesi- AN ), 3° premio Sante Serra ( Baricella – BO );

Sezione D – Premio speciale per Poesia dialettale: Flore Satta (Firenze);

Sezione E – Narrativa edita e inedita: 1° premio Marina Marazza (MI), 2° premio Caterina Ciscato ( Limena -PD ), 3° premio Natalia Vacca (NA);

Sezione F – Saggistica edita e inedita: 1° premio Antonino Serina ( Salemi- TP ), 2° premio Marco Guidarini (GE), 3° premio Stefano Orlando Puracchio (Atri- TE).

