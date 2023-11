L’ingresso di un flusso di aria secca dai quadranti settentrionali favorisce una giornata con cielo in prevalenza sereno con velature in transito, più estese dalla serata.

TEMPERATURE: minime stazionarie o in lieve calo; massime in aumento specie sulla costa per locale effetto favonico, valori decisamente miti per la stagione.

