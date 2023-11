La compagnia Baistrocchi per la prima volta al Carlo Felice, il ricavato alla Croce Rossa di Genova

Genova. Il 2 dicembre alle 21.00 e il 3 dicembre alle 16.00 la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi si esibirà per la prima volta al Teatro Carlo Felice di Genova per festeggiare i suoi 110 anni. E per l’occasione ha deciso di donare l’intero ricavato degli spettacoli alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Genova, che impiegherà i fondi raccolti nella struttura “House of Heroes”.

La struttura “House of Heroes”, con le sue 20 stanze, accoglie i bambini, con le loro famiglie, che sono in cura presso l’istituto Giannina Gaslini. Nel 2022 la struttura ha garantito più di 6mila pernottamenti. Anche se gli ospiti sono principalmente italiani, con una maggioranza dal sud Italia, diverse accoglienze sono dedicate anche a famiglie non italiane con bambini che richiedono cure specifiche da un ospedale d’eccellenza come il Gaslini; i paesi di provenienza più frequenti sono: Romania, Ucraina, Albania, Marocco, Libia, India, Thailandia e altri paesi.

