L’amministrazione comunale di Lavagna ha pubblicato un bando per la gestione, per sette anni, dei campi da tennis (circa 1.300 metri quadrati) situati lungo la via Aurelia a Parco Tigullio. Le domande, corredate dai documenti indicati nel bando, dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 2 dicembre. Sarà possibile visitare i campi, mercoledì 29 dalle 9 alle 11. chi concorre dovrà indicare anche la cifra che intende offrire al Comune per la gestione.

