Luca D’Angelo è il nuovo allenatore dello Spezia: contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza

Luca D’Angelo è il nuovo allenatore dello Spezia. Dopo l’esonero di Massimiliano Alvini, comunicato pochi minuti fa, il club bianco annuncia quello che sarà il tecnico che prenderà in mano le redini della squadra a partire da questo pomeriggio, quando la squadra si ritroverà a Follo per il primo allenamento del post-Alvini. D’Angelo firma un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di salvezza e si prepara a fare il via ad una nuova era in casa Spezia, dove si spera di riuscire a svoltare e allontanarsi dalle zone più calde della classifica. Prevista già per questo pomeriggio la sua presentazione in sede, al Ferdeghini.

Classe ’71, D’Angelo arriva allo Spezia dopo aver sfiorato la Serie A con il Pisa, sconfitto un paio di stagioni fa in finale playoff dal Monza. Separatosi lo scorso giugno dai toscani, D’Angelo era già stato in lizza per la panchina delle Aquile la scorsa estate, quando poi la dirigenza virò su Massimiliano Alvini. Arrivato in città già ieri in tardo pomeriggio, quando ha incontrato il club nella sede del Ferdeghini, D’Angelo scenderà in campo tra poco per il primo allenamento, nel quale incontrerà la squadra e inizierà a prendere confidenza con quella che sarà casa sua per i prossimi mesi, con un solo obiettivo in testa: rialzare lo Spezia e raddrizzare una stagione che sta prendendo pieghe pericolose.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com