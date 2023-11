Macia e Gazzoli: “Fatti errori, ora ripartiamo con responsabilità”

“Parto da domenica sera: pur in una contestazione severa come quella che abbiamo subito, ho visto una passione che è sintomo di un tifo sano. Un tifo che non può essere vicino a quel tipo di episodi. Abbiamo preso una decisione netta e di grande responsabilità, che auspico coinvolga città e tifosi. Gli episodi finiscono lì, andiamo avanti”. Lo ha detto Andrea Gazzoli, amministratore delegato dello Spezia Calcio, durante la conferenza stampa di presentazione di Luca D’Angelo. Il riferimento è ai vandalismi subito dall’auto di Daniele Verde e soprattutto alle minacce ricevute da un dirigente da parte di alcuni individui travisati.

Necessario passaggio, poi si parla di calcio. Quello che è stato e quello che sarà. “Oggi paga Massimiliano Alvini con il suo staff ed è un passaggio che certifica alcuni errori fatti – aggiunge l’ad -. Negli errori si deve crescere. Siamo reduci da una forte riflessione e ringraziamo la proprietà che ci ha dato modo, di concerto con l’area tecnica, di fare una scelta decisa e di grande responsabilità. Auspico questa scelta possa coinvolgere la città e i tifosi”.

