Orientamenti: Cairo, Mentana, Crippa e Christillin protagonisti del Festival dedicato ai “dreamers”

Liguria. Il Festival Orientamenti ospita in questa edizione un ricchissimo programma di appuntamenti e incontri con testimonial d’eccezione, veri e propri “dreamers”, personaggi di altissimo profilo che, da oggi e fino a venerdì, incontreranno i ragazzi raccontando loro come siano riusciti a trasformare i loro sogni in realtà e in carriere di successo.

Dopo l’inaugurazione, in mattinata i ragazzi e le ragazze che stanno affollando i Magazzini del Cotone hanno potuto incontrare l’editore Urbano Cairo, i giornalisti Enrico Mentana e Mauro Crippa, la dirigente sportiva e d’azienda Evelina Christillin, l’arbitro Davide Massa e l’assistente arbitrale Stefano Alassio.

» leggi tutto su www.ivg.it