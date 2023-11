Orientamenti, oltre 30mila partecipanti al primo giorno del Festival

Liguria. Sono stati oltre 30mila gli studenti, docenti, educatori e formatori che oggi hanno visitato Orientamenti, la tre giorni che si svolge al Porto Antico di Genova per far scoprire ai ragazzi e alle famiglie l’offerta formativa e le opportunità di lavoro. Nel corso della kermesse sono in programma gli interventi di 50 testimonial e la partecipazione di 130 espositori, coinvolti in oltre 250 eventi negli spazi dei Magazzini del Cotone di Genova.

“In questo primo giorno di festival i ragazzi hanno dimostrato la loro voglia di capire e di informarsi per costruire il proprio futuro, visitando in migliaia gli stand e gli incontri insieme alle loro famiglie e ai loro insegnanti: una partenza entusiasmante per un’edizione che si annuncia da record e che conferma la natura vincente della formula Orientamenti, che è ormai diventata un vero e proprio riferimento nazionale – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Il tema dei sogni, argomento guida di questa edizione, sta suscitando grande interesse tra i ragazzi, che oggi hanno potuto ascoltare le testimonianze di giornalisti, imprenditori e sportivi che sono riusciti a realizzare i loro obiettivi di vita e carriera. Tutti spunti che, insieme alle informazioni fornite dagli espositori, danno un aiuto importante nell’ orientare i giovani nelle scelte formative e professionali, coniugando le loro passioni con le esigenze delle aziende”.

