Pista del ghiaccio e villaggio di Babbo Natale, Spezia è quasi pronta

La Spezia è quasi pronta per Natale, come le programmazioni dei canali televisivi che con un po’ di anticipo, rispetto alla data del calendario, sono già partite le messe in onda delle pellicole a tema. In città non si celebreranno nuovi e improvvisi amori sotto il vischio ma palazzi e piazze si vestiranno a festa per accompagnare i concittadini e visitatori verso l’arrivo di Babbo natale. La data fatidica sarà quella del 25 novembre, salvo imprevisti, quando si accenderanno le luminarie, già in fase di montaggio da qualche giorno, l’apertura del villaggio di Babbo Natale e l’appuntamento tradizionale con la pista del ghiaccio.

Se per le luci sarà necessario attendere l’imbrunire per apprezzarle meglio, per i pattinatori provetti l’appuntamento sarà a partire dalle 16 del 25 novembre. La pista del ghiaccio è in fase di allestimento in Piazza Verdi e resterà aperta fino al 14 gennaio. Fino al 24 dicembre le aperture saranno negli infrasettimanali dalle 15 alle 20, il venerdì oltre all’apertura pomeridiana si aggiunge la fascia oraria dalle 21 alle 23. Nei festivi e nei pre festivi gli orari saranno dalle 10 alle 12.30, dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 23, orari che diventeranno fissi dal 24 dicembre all’8 gennaio. Per chi vorrà respirare invece l’aria della Lapponia con Babbo natale potrà andare ai giardini, in zona palco della musica, dove verrà allestito il tradizionale villaggio. Anche in questo caso gli allestimenti stanno per partire.

