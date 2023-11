“Progetto Giovani 2023”: Regione Liguria sostiene la progettualità dei ragazzi con due iniziative

Liguria. Si chiama “Progetto Giovani 2023” ed è lo strumento con cui Regione Liguria punta a realizzare sul territorio progettualità finalizzate a sostenere i ragazzi in forma singola o associata, come risorsa per la comunità nella realizzazione delle loro idee e iniziative.

Si tratta di un percorso totalmente gratuito e promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili che offre due iniziative: “Formiamoci! Giovani Realtà tra Formazione e Lavoro” e “Lab Liguria! Trasformare Idee in Progetti”. I progetti sono realizzati e coordinati da Regione Liguria in partenariato con Aliseo.

