Pietra Ligure. “La chiusura temporanea del Punto nascite a Pietra Ligure, risalente ormai a tre anni fa, sta creando difficoltà e disagi per le donne in gravidanza e le famiglie, costringendole a viaggiare per ricevere cure prenatali, con il rischio, come accaduto, di dover partorire in auto percorrendo l’autostrada”.

Così il consigliere regionale PD, Roberto Arboscello, sulla situazione del reparto pietrese, che sarà al centro del dibattito anche nel prossimo Consiglio comunale a Pietra Ligure.

