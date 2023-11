Recco: progetto per migliorare la vita delle persone in difficoltà

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

La Giunta ha approvato l’accordo di partenariato che sarà sottoscritto dal Comune di Recco, in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario 13, per la realizzazione del progetto “Never Give Up” (Mai arrendersi), finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Territori Inclusivi”. Il progetto, coordinato dal Consorzio Tassano Servizi Territoriali, coinvolge altri enti pubblici e soggetti del territorio dei Distretti Sociosanitari 14, 15 e 16, con l’obiettivo di promuovere reti sociali a sostegno di fasce di popolazione in condizione di fragilità e/o rischio di marginalità, con particolare attenzione a quelle con un background migratorio.

