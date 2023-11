So di recitare quindi sono libero

“Chiamiamo invece Ribelle chi nel corso degli eventi si è ritrovato isolato, senza patria, per vedersi infine consegnato all’annientamento. Ma questo potrebbe essere il destino di molti, forse di tutti – perciò dobbiamo aggiungere qualcosa alla definizione: il Ribelle è deciso a opporre resistenza, il suo intento è dare battaglia, sia pure disperata. Ribelle è dunque colui che ha un profondo, nativo rapporto con la libertà, il che si esprime oggi nell’intenzione di contrapporsi all’automatismo e nel rifiuto di trarne la conseguenza etica, che è il fatalismo.” Rileggendo il saggio del filosofo tedesco Ernst Jünger dal significativo titolo “Trattato del ribelle”, mi interrogavo circa la possibilità di conservare i più ampi margini possibili di libertà soprattutto ricercando e individuando le dinamiche dell’automatismo che, concordo con l’autore, implicano la conseguenza etica del fatalismo inteso come abdicazione alla possibilità. Credo sia imputabile alla mia lunga storia di teatro, prima come autore e poi anche come regista, alla necessaria riflessione sul come e sul perché recitare e in un dato modo, l’idea di accostare alla figura del ribelle jüngeriano quella dell’attore ripensato sulle linee della ricerca di Grotowsky. Spero di saper essere più esplicito nel prosieguo, ma anticipo già ora che l’attore, nel suo ripetere schemi acquisiti e testi memorizzati, ben rappresenta quanto inconsapevolmente accade a gran parte dell’umanità quando sale sul palcoscenico della vita, ebbene, il ribelle diviene chi riesce a raggiungere la consapevolezza del suo gesto automatico reinventandolo liberamente proprio perché cosciente degli automatismi che però non lo imprigionano divenendo suoi mezzi che riesce a personalizzare e impiegare creativamente.

L’interpretazione di noi, che consumiamo quotidianamente, tende a collocarci sulla scena in un contesto di auto rassicurazione fondato sull’abitudine e l’esperienza collaudata di schemi comportamentali acquisiti, in parte nel corso della nostra vita, per il resto determinati dall’antico cammino della specie. A parte l’ingenuo che è convinto di essere un ente autodeterminato grazie all’esclusiva propria volontà, un buon numero di noi è consapevole di quanto il contesto socio culturale nel quale si è trovato a vivere abbia definito il proprio agire e modo di pensare, credo però che sia coscienza piuttosto limitata quella di quanto il viaggio dell’umanità che ci ha preceduto abbia condizionato ciò che siamo. Siamo esperimento e sperimentatori, soggetto e oggetto del viaggio che ha modulato il nostro cervello come un meraviglioso strumento di enorme potenzialità che andiamo a comprendere e determinare con il nostro vivere. Le coordinate che definiscono l’ambito dell’esperimento possono essere indicate dalla imprescindibile volontà di sopravvivenza e dalla ricerca della felicità. All’interno di questo “campo esistenziale” l’umanità ha selezionato “automatismi comportamentali” efficaci al conseguimento degli obiettivi impiegando il metodo della correzione di quelli rilevati come distonici nella relazione tra il “come sto” e il “come mi desidero”. Il “problema noi stessi” si è trasformato nello spaziotempo dell’esistere modificando la specie, nell’io attuale sopravvivono, meglio, vivono, errori e successi di tutti i passati che hanno generato gli automatismi comportamentali che sono il risultato di una selezione naturale-coscienziale di chi ci ha preceduto. Tali automatismi sono divenuti tanto abituali alla specie da essere percepiti come congeniti alla stessa piuttosto che prodotti e assimilati, questo induce a una sorta di staticità, di reiterazione del gesto-vita così da suggerire una fruizione del contesto presente come noto e rassicurante e della sua proiezione nel tempo come meno problematica ma anche orfana di ampie libertà comportamentali.

» leggi tutto su www.ivg.it