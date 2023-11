Teatro Carlo Felice: confermato lo sciopero del 17 novembre, salta la prima del Werther

Genova. Dopo diverse uscite rassicuranti anche dello stesso sovrintendente Claudio Orazi sulla ‘quasi certezza’ della messa in scena della prima del Werther al Teatro Carlo Felice il 17 novembre, oggi è invece arrivata la conferma che salterà la prima dell’opera in cartellone.

Nell’ambito degli scioperi proclamati dai sindacati nazionali per lo ‘stallo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche’, le organizzazioni sindacali Fials e Snater hanno confermato lo sciopero per la recita di venerdì.

