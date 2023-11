Uscio: Giuseppe Garbarino si ricandida al terzo mandato

Il sindaco di Uscio Giuseppe Garbarino si ricandida, probabilmente con tutta la sua squadra, al terzo mandato amministrativo. Il prossimo appuntamento elettorale per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale si terrà in primavera. Al momento non vi sono notizie circa candidati alternativi e ciò potrebbe complicare l’elezione di Garbarino. La legge, infatti, prevede che in caso di un solo candidato, questi per essere insediato sindaco debba ottenere almeno il 50 per cento dei voti più uno. Una clausula che non spaventa Garbarino.

