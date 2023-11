Via Garibaldi si rifà il look, inaugurata la nuova illuminazione monumentale dei palazzi

Genova. Dopo Porta Soprana, Palazzo San Giorgio, la basilica di Santa Maria delle Vigne, la chiesa dei santi Ambrogio e Andrea, via del Campo e la Cattedrale di San Lorenzo, anche via Garibaldi da stasera ha una nuova illuminazione monumentale, completamente riqualificata da City Green Light, l’ente responsabile dell’illuminazione pubblica cittadina, in collaborazione con Restart Engineering e Gestart.

All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore ai Centri storici Mauro Avvenente, l’assessore all’Ambiente Matteo Campora e il presidente del Municipio I Andrea Carratù.

