Avvelenata e poi finita a bastonate, l’atroce morte della gatta Ezina: associazioni pronte a fare denuncia

Genova. Avvelenata e poi finita a bastonate. È morta così Ezina, anziana gatta dell’ormai ridottissima colonia felina – regolarmente censita dal Comune – di via Dino Col, a Sampierdarena.

A trovare la gatta, che secondo le stime aveva oltre trent’anni, ormai in fin di vita è stata la referente della colonia, la persona che ogni giorno si prende cura dei gatti somministrando le pappe e controllando che le casette siano in buone condizioni. Il 7 ottobre scorso la donna è arrivata proprio per portare il cibo, e ha trovato Ezina ormai moribonda, immersa in un pozza di sangue. Inutile purtroppo la corsa dal veterinario: la gatta ci è arrivata ormai morta. Ed è stata proprio la veterinaria a insospettirsi per le condizioni in cui è arrivata, chiedendo che venisse fatta l’autopsia.

