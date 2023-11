Incendio di un’autovettura a Barbagelata, parrocchia più alta della Liguria, frazione di Lorsica situata però oltre i confini del paese dei damaschi. Ad intervenire i vigili del fuoco di Chiavari, arrivati sul posto dopo avere macinato decine e decine di chilometri, quando il fuoco aveva già distrutto l’auto. Il rogo è avvenuto sulla provinciale 56 non ha provocato né intossicati, feriti o ustionati. Al momento non sono note le cause che hanno provocato le fiamme.

» leggi tutto su www.levantenews.it