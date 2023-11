Baseball, la Cairese sfiora il titolo alla Cavigal’s Cup Under 15

Cairo Montenotte. La Cairese negli ultimi impegni di fine stagione getta le basi per la stagione 2024 e lo fa, come tutti gli anni, al Torneo d’oltralpe a Nizza, in Francia, riservato alla categoria Under 15.

Nella prima gara, contro il Marsiglia, è mancata un po’ di convinzione ed il pareggio 4 a 4 sa davvero di occasione persa, considerata la prestazione di Flores incontenibile sul monte di lancio. Sul fronte attacco, qualche spreco di troppo e, nonostante le valide di Gabbani, Bogliolo e Palazzi, resta in terza base il punto della vittoria.

