“Basta femminicidi!”. Non una di meno scende in piazza: venerdì 24 il corteo con partenza da Piazza Brin

“Dall’inizio dell’anno sono stati registrati 103 casi di femminicidi, lesbicidi e trans*cidi, a cui si aggiungono, di quelli noti, almeno 15 tentati femminicidi e almeno altre 6 le persone coinvolte e uccise perché presenti al momento del femminicidio.

Per questo motivo venerdì 24 novembre ci riprendiamo le strade della nostra città con un corteo rumoroso! L’appuntamento è alle 17.30 in Piazza Brin. Partenza del corteo prevista per le ore 18”. Lo affermano i vertici spezzini di Non una di meno annunciando lo svolgimento della manifestazione organizzata per la prossima settimana.

“Non ne possiamo più di contare le nostre sorelle uccise dal partner, dall’ex o dal familiare. Non ne possiamo più di contarci ogni giorno violentatə e molestatə. Adesso – proseguono da Nudm La Spezia – i conti li facciamo noi: il solo modo in cui vogliamo contarci è da vivə, liberə e felici. Non basta più dire che si è contro la violenza di genere bisogna scendere in strada e fare rumore!

Siamo consapevoli di quanto la violenza sia pervasiva e come agisca in ogni ambito delle nostre vite. La violenza e la cultura dello stupro sono il presente da ribaltare.

Scendiamo in piazza per ogni donna e persona LGBT*QIA+ che lotta, che non china la testa e si ribella. Scendiamo in piazza per rimarcare il nostro rifiuto verso ogni forma di prevaricazione eterocispatriarcale che nelle guerre coloniali, come il genocidio attualmente in atto verso il popolo palestinese tocca il suo apice manifesto.

Per questo, ma anche per molto altro, il 24 novembre la marea si riprende strade e piazze anche a La Spezia, per ricordarci che insieme siamo più forti e solo unitə possiamo organizzarci e immaginare una via di uscita da questo sistema. Il 24 novembre attraversiamo le strade della nostra città, camminando fianco a fianco, con rabbia e amore perché nessuna sia sola!

Incontriamoci e facciamo rumore: non c’è più tempo da perdere!

Non Una di Meno La Spezia invita a consultare sui profili social le infografiche con tutte le informazioni rispetto al percorso, mobilità e cura del corteo. (Instagram @nudmlaspezia; Facebook https://www.facebook.com/nudmlaspezia)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com