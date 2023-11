Cadavere a Ceriale, fermato un 32enne: ha confessato l’omicidio di Massimo Romano

Ceriale. Nella tarda serata di ieri, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Savona, coadiuvato da militari della Compagnia di Albenga, hanno sottoposto al fermo di indiziato di delitto Soldati Andrea, 32enne pregiudicato e senza fissa dimora, ritenuto dagli inquirenti responsabile dell’omicidio doloso aggravato di Massimo Romano, il 47enne senza fissa dimora, rinvenuto cadavere nel pomeriggio di martedì scorso nel greto del rio Cuore di Ceriale, adiacente a via Rivoire e Piazza al Volontariato, avvolto da una coperta blu legata con dei cavi elettrici.

I Carabinieri, coordinati sin dai primi istanti dal Sost. P.M. dott. Giovanni Battista Ferro della Procura della Repubblica di Savona, scoperto il cadavere hanno immediatamente avviato serrate e tempestive indagini, con approfondimenti informativi svolti sulla vittima, in particolare sulle persone e sui luoghi da lui frequentati negli ultimi giorni, individuando poco dopo un garage interrato sito in quella via Rivoire, a poche decine di metri dal luogo di rinvenimento della vittima, dove si sarebbe verificato il brutale delitto.

» leggi tutto su www.ivg.it