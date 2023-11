Calcio, Albenga. Stagione finita per Ruggiero: ingauni sul mercato

Albenga. Non si percepiva tanta positività sulle condizioni di Giovanni Ruggiero, difensore classe 2005 che domenica contro il Derthona ha subito un brutto infortunio nella ripresa. Portato via in barella dopo un duro contrasto di gioco, Ruggiero era con le braccia al volto in lacrime.

Gli esiti degli esami strumentali, appunto, certificano la rottura del legamento crociato con aggiunta del menisco: stagione finita per il giovane difensore campano. L’Albenga andrà sul mercato? Santi Cosenza e Marco Ferrante aspettavano solo di venire a conoscenza dell’entità dell’infortunio. Il presidente bianconero, estremamente dispiaciuto per l’accaduto, ha confermato che la società si sta già muovendo alla ricerca del sostituto.

» leggi tutto su www.ivg.it