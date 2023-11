Calcio, Pallare. Dario Roso di nuovo in pista e che partenza: “Altre squadre in pole, noi proviamo a entrare nei playoff”

Voleva smettere dopo l’esonero di Plodio. Si è riavvicinato “tiepidamente” al calcio grazie a mister Alloisio e al Pallare e adesso guida da solo la squadra nel campionato di Seconda Categoria. L’inizio di stagione del Pallare di mister Dario Roso è stato da incorniciare con due vittorie in altrettanti incontri. L’allenatore, che ha centrato la promozione con Letimbro e Plodio e sfiorata con la Priamar Liguria, si è quindi rituffato in un campionato dove ritrova da avversari tanti colleghi che come lui hanno ottenuto il salto di categoria.

Volente, ma forse più nolente almeno all’inizio, rieccoti su una panchina “a tempo pieno”…

