Cava Cavaletti, partito il monitoraggio delle polveri sottili: i dati in tempo reale di Arpal

Genova. E’ ufficialmente iniziato il monitoraggio delle polveri sottili nei pressi di Cava Cavalletti, dove da qualche mese è operativo il nuovo impianto industriale per la produzione di conglomerati e bitumi. Le centraline, posizionate su mandato di Comune di Genova dopo la richiesta della popolazione residente, hanno iniziato a raccogliere i dati che sono consultabili on line sul sito di Arpal.

Le centraline registreranno per dodici mesi l’andamento degli inquinanti per valutare l’impatto sull’aria del quartiere: la cava, e quindi l’impianto, infatti, si trova esattamente difronte al centro storico dell’abitato di Molassana. “I dati della campagna completa saranno disponibili successivamente in quanto sono necessarie ulteriori indagini di laboratorio”, fa sapere il Municipio IV Media ValBisagno sulla sua pagina facebook.

» leggi tutto su www.genova24.it