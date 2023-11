Giornata Internazionale dell’Infermiere, a Savona un cerimoniale per ringraziare i volontari delle Croci

Savona. Oggi, 16 novembre 2023, presso la sede istituzionale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona, si è svolto un cerimoniale per ringraziare le Croci Rossa e Bianca di Savona e la Croce d’Oro di Albissola Marina, per la collaborazione dimostrata in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, del 12 maggio scorso.

La presidente dell’OPI, a nome suo personale e del consiglio Direttivo tutto, ha sottolineato come il sostegno dei volontari abbia apportato un contribuito prezioso nella riuscita dell’evento; molto apprezzato dalla cittadinanza di Savona e dalla comunità infermieristica.

