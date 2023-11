Lavagna: il 17enne che ha ucciso marocchino a Genova si è costituito a Chiavari

Sarebbe di Lavagna il 17 italiano accusato dell’omicidio di Ahmed Chiavari, il marocchino 55enne colpito da quattro coltellate nel suo alloggio di via dei Pescatori alla Foce e morto all’ospedale Galliera. Il giovane si è confidato con la sorella che stamattina lo ha convinto a costituirsi e lo ha accompagnato alla caserma dei carabinieri Chiavari. I militari lo hanno subito trasferito in questura a Genova consegnandolo agli investigatori che seguono il caso. Il giovane avrebbe detto ai carabinieri: “L’ho colpito dopo una lite. Ero andato a casa sua perché mi molestava via chat e volevo che cancellasse il mio numero”. Poi però non ha confermato questa versione e si è chiuso nel silenzio.

Un altra tessera sconcertante che fa luce su un mondo sconosciuto del Tigullio.

