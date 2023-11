Dalla Pro Loco della Valle Graveglia

La Pro Loco Val Graveglia invita tutti alla Festa per la fine dell’Anno Agrario, un’antica tradizione contadina che si ripete anche quest’anno, come consuetudine in autunno, a Conscenti.

Per l’occasione, sarà organizzata una Castagnata nell’area verde “Sandro Pertini” di Conscenti, sabato 18 novembre a partire dalle 14, a cura della Pro Loco Val Graveglia.

» leggi tutto su www.levantenews.it