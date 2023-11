Passerella sul Calcandola pronta entro fine anno, a inizio 2024 il via ai lavori per il ponte

La passerella ciclopedonale sul Torrente Calcandola sarà pronta entro fine 2024 e a gennaio-febbraio prenderanno il via in alveo i lavori per la realizzazione del ponte carrabile, che sarà pronto in un paio di anni. Tempistiche emerse nel corso del sopralluogo dal cantiere per la passerella, dove sono in corso le operazioni per la palificata (la messa in posa dei pali trivellati di fondazione dell’opera pubblica); presenti amministrazione comunale, Regione Liguria, direzione lavori e tecnici. La passerella, che andrà a collegare lo stadio Miro Luperi con Viale Alfieri e la ciclopedonale sul Canale Lunense, è uno dei tasselli della revisione infrastrutturale della Bradia, preceduto dalla riqualificazione del ponte della Budella (sul quale, è stato spiegato, è in corso un accertamento tecnico preventivo, dopo il quale sarà possibile intervenire sulla soletta) e dalla realizzazione della rotatoria tra Via Paradiso e Via Falcinello; e che all’orizzonte ha il menzionato ponte carrabile. Un’operazione da 6 milioni e mezzo complessivi; 5,5 finanziamento regionale, un milione messo al Comune di Sarzana.

“Proseguono gli interventi del ripensamento strutturale della capacità di questa parte di Sarzana di dialogare con il centro storico. Ora si opera per la passerella, che sarà molto apprezzata, poi arriverà il ponte”, ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone. “Con la Regione abbiamo dimostrato che la buona politica esiste, e che esistono idee che portano a soluzioni – le parole della sindaca Cristina Ponzanelli -. Non è stato facile pensare, finanziare e procedere con questa rivoluzione infrastrutturale, ma abbiamo superato gli ostacoli e stiamo portando in fondo gli impegni presi con la cittadinanza”. Per Palazzo civico presenti anche l’assessore alle Infrastrutture Giorgio Borrini: “La passerella sarà un’infrastruttura essenziale per la città, che garantirà un collegamento diretto, con la mobilità dolce, dal parcheggio del Miro Luperi, che avrà modo di essere riqualificato, al centro storico”, ha osservato. “Un’infrastruttura che potrà garantire un miglior accesso anche alle strutture commerciali della città”, ha sottolineato l’assessore al Commercio, Luca Ponzanelli. Nel corso del punto stampa è stato anche ricordato il lavoro del precedente assessore ai Lavori pubblici, Barbara Campi.

