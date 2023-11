Prima “B”, la Spotornese punta il Città di Savona per rinascere. Lasio: “Periodo delicato, abbiamo tranquillizzato i ragazzi”

Spotorno. Un momento non semplice per i biancazzurri, che domenica hanno subito una sonorissima sconfitta: 5 gol incassati contro l’Albissole, sempre 9 i punti dopo 8 giornate. Insomma, ci si aspettava altro anche al netto dei diversi infortuni che hanno falcidiato l’organico.

Ora all’orizzonte c’è la sfida casalinga di sabato contro il Città di Savona, un’occasione per provare a riavvicinarsi più concretamente alla zona playoff (occupata dal Borgio Verezzi a quota 16). Una gara che il direttore sportivo Luca Lasio attende con varie sensazioni: “Affrontare il Savona è sempre importante. Loro arrivano con una ottima posizione di classifica, noi da un periodo più delicato. A fine partita non si dovrebbe mai parlare specie dopo una sconfitta pesante. Infatti abbiamo parlato in settimana e rassicurare l’ambiente. Fare drammi ora in un momento delicato poteva nuocere e abbiamo preferito provare a ricaricare i giocatori. Capita a tutte le squadre di avere periodi difficili e per noi, dopo due anni di fila importanti, è il primo. Si sono allenati a mille e non c’è partita migliore per provare a risollevare il morale del gruppo”.

» leggi tutto su www.ivg.it