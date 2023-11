Pulizia dei rii, l’Osservatorio Animalista: “Perché tagliare le palme nel Letimbro a Savona?”

Savona. “La pulizia dei torrenti è un’operazione delicata che richiede conoscenze ambientali e tecnico-idrauliche specifiche, necessarie a ridurre il pericolo di esondazioni in caso di piogge intense, dovute a storiche gestioni poco sagge dei corsi d’acqua (restringimenti e/o cementificazione degli alvei, scavi e prelievi di sabbia, terra e pietrame, costruzioni invasive, etc.). Le imprese a cui i Comuni affidano i lavori diventano sempre più rispettose di tali conoscenze ma qualche volta sbagliano”. Ne è convinto l’Osservatorio Savonese Animalista.

“E’ accaduto la scorsa settimana nel tratto finale cittadino del Letimbro a Savona, in cui sono state eliminate fin dalle radici le palme presenti ed apparentemente in buona salute. Come risulta dai vuoti ripresi nelle foto allegate la prima, molto vecchia ed imponente, cresceva a filo sponda all’altezza dell’ultima Ammiraglia di corso Ricci; non restringeva la sezione idraulica del torrente in quanto, pochi metri dopo, la sponda si restringe in corrispondenza dell’allargamento della passeggiata del lungofiume; le altre palme, più giovani e sottili, crescevano anch’esse a filo d’argine in corso Viglienzoni angolo via Scarpa e trattenevano il fondo del letto, che la prossima piena scaverà fin sotto le fondamenta del muro di sponda, comune ad un’officina posta a livello inferiore a quello del torrente”.

