Ne. La Pro Loco Val Graveglia invita tutti alla Festa per la fine dell’anno agrario, un’antica tradizione contadina che si ripete anche quest’anno, come consuetudine in autunno, a Conscenti.

Per l’occasione, sarà organizzata una castagnata nell’area verde “Sandro Pertini” di Conscenti, sabato 18 novembre a partire dalle 14, a cura della Pro Loco Val Graveglia. A divertire bambini, adulti e famiglie saranno presenti alla manifestazione gli artisti di strada del Teatro Scalzo di Genova.

