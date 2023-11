TikTok per le imprese, in Confcommercio webinar gratuito per imparare a sfruttare le potenzialità del social

Conoscere e utilizzare TikTok come palcoscenico per la propria azienda. Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia prosegue la sua spinta verso la digitalizzazione delle imprese organizzando un webinar gratuito in programma per giovedì 22 novembre alle 14.30. Durante l’incontro online sarà analizzato TikTok dalla A alla Z, dedicando particolare attenzione alle possibili strategie di crescita per le aziende, alle varie funzionalità della piattaforma, ai trend del momento e alla realizzazione dei contenuti con l’obiettivo di renderli virali.

L’idea di puntare sul social nasce dalla crescita esponenziale di utenti registrata negli ultimi anni: ogni mese, 19,7 milioni di italiani accedono a TikTok. E’ una delle applicazioni dedicate all’intrattenimento più scaricate al mondo, e proprio per questo può essere un ottimo mezzo per far conoscere la propria attività. Tramite contenuti originali, immediati e coinvolgenti, TikTok permette sia ai piccoli che ai grandi marchi di raggiungere velocemente un pubblico vasto e coinvolgerlo in modo unico e innovativo, generando ottimi risultati in termini di brand awareness. Distinguersi però non è facile: ecco perché conoscere i segreti di questo social network permette di sfruttarne al massimo le potenzialità.

