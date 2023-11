Non si fermano le segnalazioni di guasti agli impianti di illuminazione pubblica. Black out localizzati che spesso vanno e vengono e che rendono poco agevole il transito, soprattutto a piedi, in alcune vie della città.

Le problematiche nella zona Nord, tra Fossitermi e la Chiappa, sono state in parte risolte, ma rimane al buio, per esempio, un bel tratto di Via Veneto, proprio in corrispondenza dell’ospedale Sant’Andrea.

“Tutte le segnalazioni che abbiamo ricevuto sono state inoltrate al personale di City green light, l’azienda che ha in gestione il nostro sistema di illuminazione pubblica, e i tecnici stanno cercando l’origine dei guasti – spiega l’assessore competente in materia, Pietro Antonio Cimino -. Gran parte dei problemi si sono presentati dopo le recenti ondate di maltempo, a causa di alberi caduti o di guasti ai cavi interrati che talvolta sono andati in corto circuito oppure presentano dispersioni. Purtroppo la ricerca dei guasti, complice il meteo piovoso, sta richiedendo tempo, ma le zone al buio sono note e si sta già lavorando per risolvere i problemi”, conclude l’assessore.

L’articolo Via Veneto (e non solo) al buio, l’assessore Cimino: “I tecnici sono informati e sono alla ricerca dei guasti, causati in buona parte dal maltempo” proviene da Città della Spezia.

