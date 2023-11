Anelli, bracciali, charms e collane: i bijoux firmati Luca barra sono corredati da sconti unici per il Black Friday 2023

L’attesa è quasi finita: il Black Friday è sempre più vicino e con esso si aprono le porte di un’occasione imperdibile per arricchire la propria collezione di gioielli. Luca Barra (www.lucabarra.it), celebre brand italiano, propone sconti esclusivi, fino al 50%, su un’ampia selezione di bijoux. La varietà di articoli proposti, che spazia dagli orecchini alle collane, è pensata per soddisfare i gusti di uomini, donne e bambini. Una conferma? Gli oltre 2.300 feedback sulla piattaforma Recensioni Verificate.

Fondata nel 2009 a Salerno, vicino alla splendida Costiera Amalfitana, la realtà italiana si è rapidamente affermata come un importante punto di riferimento nel settore del gioiello fashion. Oggi, infatti, può contare su oltre 1.500 punti vendita, dislocati sia in territorio nazionale che all’estero, e su più di 15 Store Monomarca.

Le collezioni, interamente ideate e realizzate in Italia, sono moderne, raffinate e sempre in linea con le tendenze più attuali, permettendo a chiunque di valorizzare il proprio stile e di esprimere la propria individualità, in ogni avventura quotidiana.

Nell’ambito dei prodotti, s’incontrano centinaia di opzioni, fra cui collane, anelli, orecchini, charms, cavigliere, portachiavi e orologi. In pochi istanti online, poi, è facile scoprire anche Black Friday bracciali e tantissimi altri bijoux, accompagnati da riduzioni fino al 50%, perfetti da donare a sé stessi o ad una persona speciale, in occasione del Natale, del compleanno o di qualunque ricorrenza, così da renderla davvero indimenticabile.

Sull’e-commerce è presente anche una ricca sezione “Outlet”, che include ulteriori occasioni di risparmio imperdibili. Quanto alle spedizioni, invece, sono effettuate in 24/48 ore lavorative e diventano gratuite per ordini superiori a 29 euro. Inoltre, per garantire la massima serenità, è previsto il reso, sempre a costo zero.

I gioielli Luca Barra, coperti da una garanzia di 24 mesi, sono realizzati principalmente in acciaio, materiale scelto per la sua durabilità e resistenza, che mantiene inalterata nel tempo la sua inconfondibile lucentezza. Non si scolorisce, non si annerisce e non provoca allergie.

Per quanto riguarda i pagamenti, il brand garantisce sicurezza e trasparenza attraverso diverse opzioni: PayPal, bonifico bancario, carta di credito o soluzioni rateali con Scalapay. Senza scordare, poi, che per rendere ogni gioiello ancora più unico è possibile approfittare del servizio di personalizzazione.

La qualità dell’esperienza d’acquisto online, infine, è testimoniata da oltre 2.300 opinioni positive sulla piattaforma Recensioni Verificate, con l’eccellente punteggio medio di 4,9 su 5.