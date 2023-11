Antenna in Via della Pieve, si apre la via per un altro sito per l’installazione

Gli abitanti di Via della Pieve si sono accorti che qualcosa non andava qualche mattina fa quando hanno assistito, di punto in bianco, all’apertura di un cantiere per l’installazione di un’antenna della telefonia. Molto sorpresi di quanto stesse accadendo hanno parlato con gli operai, sono arrivate le forze dell’ordine e il cantiere, che aveva tutta la documentazione in regola, si è comunque fermato. I residenti hanno cercato di capirci qualcosa di più rivolgendosi poi al Comune della Spezia. E’ emerso che la struttura sarebbe stata costruita a seguito dell’accordo tra la proprietà dell’antenna e il privato proprietario del terreno. L’assessore di competenza, Kristopher Casati, li ha incontrati e stando a quanto riferito si starebbe cercando una soluzione condivisa con i residenti. “Su indicazione degli stessi residenti e in accordo con la proprietà – ha detto – è stato individuato un altro sito lontano dalle abitazioni. Con gli uffici tecnici stiamo verificando la possibilità di spostare la struttura”.

