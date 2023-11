Antenna in via Duse, il condominio che potrebbe ospitarla: “Progetto ancora in fase di stesura”

Genova. Dopo la notizia della raccolta firme da parte di circa 180 residenti di via Duse che si oppongono al progetto che prevede l’installazione di una nuova antenna per la telefonia mobile su un palazzo della zona, arriva la replica dal condominio numero 41, quello che potrebbe ospitare l’impianto: “Sono circa due anni che sta andando avanti la procedura, in maniera collegiale in fase preventiva abbiamo dato l’ok per procedere alla stesura del progetto da poi sottoporre agli enti. ma nei fatti ad oggi la procedura autorizzativa non è ancora neanche iniziata – racconta Simona Baldizzone, residente e consigliera del condominio – L’installazione quindi non è imminente e anzi, dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni necessarie di Comune, Arpal e Enac“.

I residenti del palazzo, quindi, non vogliono fare la parte dei “cattivi”: “Due palazzi sotto è presente e operativa da anni un’altra antenna. Anche noi teniamo alla salute nostra e dei nostri figli, e nulla sarà fatto fuori dai parametri di legge. E tutto sarà fatto alla luce del sole”.

